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الإمارات

«الداخلية» تستضيف فريق الشبكة الأمنية الخليجية

مشاركون في الاجتماع (وام)
4 مايو 2023 01:12

أبوظبي (وام) 

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استضافت وزارة الداخلية الإماراتية الاجتماع الـ 15 الاستكمالي لفريق العمل الفني لمشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عُقد خلال اليومين الماضيين في إمارة أبوظبي، بحضور ممثلي الأمانة العامة الخليجية، وأعضاء دول مجلس التعاون الخليجي.
افتتح الاجتماع المقدم مهندس سهيل إبراهيم الكثيري، رئيس وفد سلطنة عُمان، رئيس الدورة الحالية، بكلمة مرحباً فيها برؤساء الوفود المشاركة في هذا الاجتماع، تلتها كلمة لممثل الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية، نقل فيها تحيات وتقدير العميد حمد عجلان العميمي، الأمين المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.  وقدمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بدولة الإمارات وشركة زاجل، عرضاً تقديمياً حول آلية ربط دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة خاصة، جرى استخدامها وتطبيقها مسبقاً بين دولة الإمارات وبعض الدول الخليجية لربط الأنظمة المرورية.   
تكثيف الجهود
وناقش الفريق بنود الاجتماع، مؤكدين أهمية العمل وتكثيف الجهود لتنفيذ قرار الاجتماع التاسع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الأمانة العامة 9 نوفمبر 2022م) بشأن الربط الأمني التقني لمشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما بحث الفريق إمكانية استخدام شبكات عدة متاحة وهي شبكة (MIFON)، وشبكة زاجل الخليجية.

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