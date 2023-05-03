ولي عهد أم القيوين يعزي في وفاة مريم المعلا وسيف بن ثاني

أم القيوين (وام)

قدّم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة مريم بنت علي بن حمد المعلا. وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة السلمة بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة وذويها، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدّم العزاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري.

كما قدّم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له سيف يوسف بن ثاني. وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة عود الطاير بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وذويه، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.