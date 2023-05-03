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عمّار النعيمي يؤكد تكثيف الاهتمام بالموروث الثقافي والتراثي

عمّار النعيمي مترئساً جلسة المجلس (وام)
4 مايو 2023 01:12

عجمان (وام)

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‎ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي لعام 2023 التي عُقدت في منزل الشاعر الراحل راشد الخضر الذي افتتحه سموّه صباح أمس.
وجاء افتتاح بيت راشد الخضر تكريماً لأحد أبرز شعراء الشعر الشعبي في الإمارات، حيث يعد موقعاً تاريخياً بارزاً يستعرض حياة الشاعر الراحل، ويتيح لزوّاره استكشاف المنزل الذي تمت إعادة تهيئته بحالته الأصلية، والتعرف على تفاصيل حياة الشاعر وإسهاماته في التراث الثقافي لدولة الإمارات، ويشكل المنزل إضافة مهمة للمعالم الثقافية والتراثية في الإمارة. 
وفي هذا الإطار، وجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال الجلسة، بضرورة تكثيف الاهتمام بالموروث الثقافي والتراثي الزاخر في الإمارة، ونقله إلى الأجيال القادمة من خلال تدشين المشاريع الفنية والثقافية، وتعزيز أصالة عجمان المتفرّدة وحفظ إِرثها الشّعريُّ الخصب.
واطّلع سموّه ضمن أعمال الجلسة على مجموعة من الإحاطات، من أبرزها تقديم إمارة عجمان طلب المشاركة في جائزة عاصمة البيئة العربية في الدورة 2023 - 2024 التي تقدمها جامعة الدول العربية بهدف الاهتمام بالاستدامة، وبناء الشراكات في حماية البيئة، حيث ستدعم المشاركة تحسين أداء الإمارة البيئي والنهوض بمبادرات الاستدامة البيئية ضمن رؤيتها 2030. كما اطلّع أعضاء المجلس على إحاطة بشأن عضوية اليونيسكو العالمية لمدن التعلم والتي تعد إحدى مبادرات المنظمة التي ترتكز على مبدأ تبادل الأفكار والحلول بين المدن، وتحقيق الهدف المتمثل في ضمان التعليم الجيد بصفة عادلة ودون إقصاء، من خلال توفير إمكانيات للتعلم مدى الحياة، وجعل المدن مفتوحة للجميع.
الاجتماعات التشاورية
استعرضت الجلسة توصيات ونتائج الاجتماعات التشاورية الداخلية بشأن بعض المسائل الحكومية المشتركة، وفي هذا الإطار أقّر المجلس التوصية المتعلقة بحوكمة الاتفاقيات المالية ذات القيمة العالية بالأخذ بأفضل الممارسات المطبقة لنماذج العقود من خلال توحيد النماذج وتبسيط الإجراءات الحكومية. واستحدث المجلس التنفيذي ضمن أعمال المجلس للعام 2023 أداتين جديدتين تتضمن الإحاطات والاجتماعات التشاورية التي تهدف إلى إبقاء أعضاء المجلس التنفيذي على علم بالقضايا والأحداث المهمّة، وضمان الوصول إلى المعلومات الضرورية كافة بصورة عاجلة ومستمرة، وإطلاعهم على النتائج، ورفع مرئياتهم وتوصياتهم حول بعض التكليفات التي تحتاج إلى أبحاث ودراسات وتوسّع في الخيارات المطروحة للخروج بالتوصيات الأمثل التي تدعم أصحاب القرار.

راشد الخضر
الإمارات
الشعر النبطي
عمار النعيمي
عجمان
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