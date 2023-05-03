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الإمارات

«اجتماعية الوطني» تناقش مشروع قانون تنظيم دور العبادة

صقر غباش مترئساً الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة (من المصدر)
4 مايو 2023 01:11

دبي (الاتحاد)

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ترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ضرار بالهول الفلاسي، رئيس اللجنة، والدكتورة هند حميد العليلي، مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي العبار، ومريم ماجد بن ثنية، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
كما حضر الاجتماع كل من: الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، والدكتور سيف سعيد المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وتم في الاجتماع، مناقشة مواد مشروع القانون الذي يتكون من 32 مادة، ويهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

صقر غباش
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
وزارة الموارد البشرية والتوطين
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