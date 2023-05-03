الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية

القاهرة (وام)

شارك وفد المركز الوطني للأرصاد برئاسة الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، في أعمال الاجتماع السنوي السابع والثلاثين للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية، الذي أقيم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وتناول الاجتماع الذي ضم رؤساء ومندوبي مراكز الأرصاد الجوية العربية وعدداً من الخبراء والمختصين بهذا المجال، العديد من المواضيع المتعلقة بأنشطة وخدمات الأرصاد الجوية في الدول العربية، منها أرصاد الطيران والتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية، وإدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ، والتدريب وبناء القدرات.