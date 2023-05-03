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الإمارات

«الخارجية» تتسلم نسخة من «اعتماد» سفير المملكة المتحدة

«الخارجية» تتسلم نسخة من «اعتماد» سفير المملكة المتحدة
4 مايو 2023 01:11

أبوظبي (وام)

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تسلّم خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نسخة من أوراق اعتماد إدوارد أندرو بوشامب هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة في ديوان عام الوزارة. وتمنّى وكيل الوزارة للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب سفير المملكة المتحدة الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

خالد عبدالله بالهول
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
المملكة المتحدة
بريطانيا
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