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مجلس زراعة الخلايا الجذعية يعقد أول اجتماعاته

مجلس زراعة الخلايا الجذعية يعقد أول اجتماعاته
4 مايو 2023 01:11

أبوظبي (وام)

عقد مجلس زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم أولى جلساته، برئاسة الدكتورة فاطمة الكعبي المدير التنفيذي لبرنامج زراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ومشاركة ممثلين عن دائرة الصحة في أبوظبي، ونخبة من أطباء وخبراء الأورام من منشآت صحية حكومية وخاصة في الإمارة وخارجها. ويأتي الاجتماع عقب إعلان دائرة الصحة عن اختيار مركز أبوظبي للخلايا الجذعية التابع لشركة «بيورهيلث» كمركز تميز لزراعة نخاع العظم في أبوظبي.
وشهد الاجتماع مناقشة وتقديم توصيات حول أفضل الممارسات السريرية بناءً على الأدلة العلمية في زراعة نخاع العظم.

الخلايا الجذعية
مركز أبوظبي للخلايا الجذعية
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