فتح باب الترشح للدورة الـ26 لجوائز «مؤسسة حمدان» خليجيا

دبي (الاتحاد)

أعلن مكتب التربية العربي لدول الخليج ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، فتح باب الترشح للدورة الـ 26 لجوائز مؤسسة حمدان بن راشد على المستوى الخليجي، حيث تبدأ المؤسسة في تلقي المشاركات من الراغبين من دول مجلس التعاون الخليجي عبر موقعها الإلكتروني والتي ستستمر حتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل. وتشمل فئات جوائز مؤسسة حمدان على المستوى الخليجي فئة المدرسة المتميزة «100.000 درهم»، والتي يحقق طلابها نتائج أكاديمية وسلوكية متميزة ورائدة على المستويين الخليجي والدولي، وفئة المعلم المتميز «60.000 درهم» التي تمنح للمعلم الذي يتجاوز مستوى الكفاءات التخصصية والمهنية والأساسية إلى مستوى عالٍ من الكفاءات المميزة والباهرة.