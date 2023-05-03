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فتح التسجيل لبرنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي

فتح التسجيل لبرنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي
4 مايو 2023 01:11

دبي (الاتحاد)

أعلن برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي، الذي يقدم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الراغبين من القيادات الحكومية العربية بالانضمام للبرنامج في نسخته الأولى.

وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: «يقدم برنامج حكومات المستقبل في العالم العربي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تدريباً على السمات القيادية التي تحتاج إليها حكومات المستقبل لإعداد الجيل الجديد من القيادات الشابة القادرة على فهم المتغيرات والتحولات واستثمار الفرص المستقبلية في خدمة المجتمعات العربية وإحداث التأثير الإيجابي». وأضافت: «يطوّر البرنامج الكفاءات الإدارية الحكومية العربية، ويبني قدراتها التخصصية، ويرفع جاهزيتها بمهارات مستقبلية لصناعة قيادات عربية واعدة تمتلك شغف المستقبل، وتستبق المتغيرات بالخطط والسياسات».

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وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية: «إن إطلاق برنامج «قيادات حكومات المستقبل» يُعد فرصة ذهبية لإعداد قيادات عربية شابة قادرة على المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية بكل كفاءة وفاعلية. هذه المبادرة التي تم إطلاقها بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، جاءت كمساهمة في تعزيز المورد البشري العربي القادر على قيادة المشروعات الوطنية في ظل التحولات العالمية السريعة التي تتطلب جيلاً من القيادات قادر على التعامل مع معطيات العصر، في ظل الثورة التقنية والرقمية المعاصرة والمتسارعة التي أسهمت وتسهم في تطوير أداء الحكومات من أجل أداء أفضل. ولذلك فإننا على ثقة من تجاوب وتعاون الحكومات العربية مع هذه المبادرة التي ستنعكس إيجاباً على التنمية الإدارية العربية المأمولة، والتي بدونها يصعب تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة».
وأضاف: «إن هذه المبادرة انطلقت من قناعة جوهرية فحواها أن المورد البشري المؤهل شرط أساس للإدارة الفاعلة وشرط أساس للتوظيف الأمثل للموارد الأخرى، ويأتي في مقدمة هذا المورد تأهيل القيادات المناسبة للعصر ومتطلباته». وتوجه الهتلان بالشكر والتقدير الكبيرين للدعم الكبير التي تحظى به المنظمة وجامعة الدول العربية من دولة الإمارات العربية المتحدة العزيزة، ليس لهذه المبادة فحسب، بل ولمبادرات أخرى مثل منتدى الإدارة الحكومية العربية وجائزة التميز الحكومي العربي.

وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية والدول العربية لمشاركتها المعارف والخبرات المتراكمة والتجارب الإماراتية الناجحة في مختلف مجالات العمل الحكومي، ومساعدتها على بناء القدرات وإطلاق الطاقات الإبداعية لدى الجيل الجديد من القيادات الحكومية العربية، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.
وأشار إلى أن برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي يتماشى مع رؤية برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته دولة الإمارات لتمكين الحكومات العربية وبناء قدراتها وتعزيز كفاءة مؤسساتها الحكومية، من خلال تبادل المعارف والخبرات والنماذج التطويرية، لتقديم خدمات حكومية متطورة تنعكس إيجاباً على حياة المجتمعات، وتسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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