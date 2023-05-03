«ريثيون الإمارات» ترعى مسابقة بحوث طلبة الجامعات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ريثيون الإمارات»، وهي شركة تابعة لـ«ريثيون تكنولوجيز»، عن رعايتها للنسخة العاشرة من مسابقة «بحوث طلبة الجامعات» السنوية التي تنظمها جامعة أبوظبي، في خطوة تتماشى مع التزام الطرفين في الاستثمار في الجيل القادم من الباحثين والمبتكرين وروّاد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف المسابقة، التي ستقام تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، إلى تعزيز ثقافة الطلبة القائمة على المعرفة وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع بحثية. وبفضل دورتها الهجينة هذا العام، سيتمكن المشاركون من خارج الدولة الانضمام إلى المسابقة بشكل افتراضي.

وقال فهد المهيري، المدير العام لشركة «ريثيون الإمارات»: «يمثل دعمنا لمسابقة بحوث طلبة الجامعات أحد أوجه استثمار ‹ريثيون الإمارات› في الجيل القادم من الباحثين والمبتكرين وروّاد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن ندرك أهمية تحفيز مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتشجيع مهارات البحث والتطوير بغية تحقيق الطموحات المستقبلية لدولة الإمارات. يسرّنا أن نشارك جامعة أبوظبي في هذه الرحلة نحو بناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة. ومن خلال تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع، ستسهم هذه الفعالية في تمكين الطلبة من رسم مستقبلهم ولعب دور فاعل في اقتصاد المعرفة العالمي». ومن جانبه، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «نتقدم بالشكر لشركة ‹ريثيون الإمارات› على دعمها والتزامها برعاية الجيل القادم من الباحثين والمبتكرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. لطالما شكّلت مسابقة بحوث طلبة الجامعات وسيلة مهمة لغرس ثقافة قائمة على البحث بين شبابنا، وتزويدهم بالمهارات والفرص اللازمة لتحقيق أحلامهم المهنية، ونحن نتطلع إلى مواصلة هذه الرحلة مع ‹ريثيون الإمارات›». يذكر أن المسابقة ستُقام في 18 مايو 2023 بمشاركة طلبة الجامعات من دولة الإمارات وحول العالم.