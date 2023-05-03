تخريج دفعتين من برنامج «الإنجاز»

دبي (وام)

شهد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، حفل تخريج الدفعتين السابعة والثامنة من برنامج «الإنجاز للتأهيل لسوق العمل»، والذي يقام بالتعاون بين كليات التقنية العليا وجامعة الوصل، وذلك بهدف تأهيل المواطنات لسوق العمل.

وأقيم الحفل في مقر كليات التقنية للطالبات في دبي، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور محمد عبدالرحمن، مدير جامعة الوصل، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.

وشهد الحفل تكريم 166 خريجة من فرعي البرنامج في دبي والفجيرة، واللواتي تم تأهيلهن في تخصصات إدارة المكاتب وخدمة المتعاملين وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تمكينهن من المهارات المطلوبة لسوق العمل.

وقال معالي سعيد بن محمد الرقباني: «نحتفي اليوم بـ 166 خريجة من الدفعتين السابعة والثامنة من برنامج الإنجاز للتأهيل لسوق العمل، بعد أن اجتزن التعليم، ثم التدريب في المؤسسات العامة والخاصة، وأصبحن قادرات على القيام بوظائف جديدة في سوق العمل وبجدارة».

وأكد ضرورة البحث عن مزيد من سبل التعاون مع المؤسسات بقصد خلق فرص وظيفية للمتخرجات، متقدماً بالشكر والتقدير لكليات التقنية العليا، وجامعة الوصل على هذا الإنجاز في تأهيل بنات الوطن في برنامج إنجاز، وإعدادهن لدخول سوق العمل بكفاءة وجدارة.

من جانبه، تقدم الدكتور فيصل العيان بالتهنئة إلى خريجات برنامج «الإنجاز للتأهيل لسوق العمل»، مشيداً بحرصهن على مواصلة تعليمهن وتطوير مهاراتهن، وأخذ مواقعهن في سوق العمل.

وأكد أن كل عنصر مواطن هو طاقة حقيقية وفاعلة، ويجب أن يأخذ فرصته من التدريب والتأهيل للانطلاق نحو مستقبله الوظيفي، مشيراً إلى أن هذه الشهادة والتي أهلت الخريجات في مجالات مختلفة وفق متطلبات سوق العمل، هي البداية لهن، وعليهن مواصلة التطوير بالتعليم والتدريب المستمر لأن فرص العمل متنوعة، خاصة في القطاع الخاص الذي يسعى اليوم لاستقطاب الكفاءات الوطنية والذي يتمتع بفرص وظيفية تنافسية ومشجعة للشباب.

وثمن جهود معالي جمعة الماجد، رئيس مجلس أمناء جامعة الوصل، ودعمه المستمر لبرنامج «إنجاز» بالشراكة مع كليات التقنية العليا، والذي يعكس حرص معاليه على توفير فرص نوعية لتنمية قدرات وكفاءات بنات الوطن وتحفيزهن على التعلم، وامتلاك مهارات سوق العمل لأجل مستقبلهن الوظيفي، بما يعود بالنفع عليهن وعلى المجتمع.

وأكد حرص الكليات من خلال مركز الأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت» على تعزيز الشراكة مع جامعة الوصل، وتقديم التسهيلات كافة وأشكال الدعم اللازمة لإنجاح وتطوير برنامج «إنجاز».

برنامج انجاز

وتضمن الاحتفال الذي استهل بالسلام الوطني للدولة، عرضاً لفيديو تعريفي حول برنامج «الإنجاز» للتأهيل لسوق العمل، وكلمة للخريجات عبرن خلالها عن فخرهن بالتخرج وبما حققنه في طريقهن نحو بناء مستقبلهن الوظيفي، وشكرهن لجامعة الوصل وكليات التقنية العليا على اتاحة الفرصة لهن لمواصلة دراستهن. وبعدها بدأت مراسم التكريم، حيث قام معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، يرافقه معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور محمد عبدالرحمن، مدير جامعة الوصل، بتسليم شهادات التخرج للخريجات، والتقاط الصورة الجماعية معهن.