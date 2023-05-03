«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق البرنامج التدريبي للاستجابة لحوادث المواد الخطرة

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أعمال البرنامج العلمي التدريبي الثاني للاستجابة الطبية لحوادث المواد الخطرة في مركز التدريب والتطوير بالشارقة التابع للمؤسسة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومستشفى الظنة.

يأتي البرنامج التدريبي ضمن مذكرة التفاهم والتعاون التي أبرمتها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وانسجاماً مع التوجهات الوطنية لتعزيز الشراكات في مشروع بناء القدرات للاستعداد والجاهزية لدولة الإمارات لمواجهة مختلف أنواع المخاطر والطوارئ.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذه الدورة تأتي ضمن مشروع رفع الجاهزية للاستجابة الطبية لحوادث المواد الخطرة في مستشفيات المؤسسة والمتمثلة في مستشفيات القاسمي والفجيرة وإبراهيم بن حمد عبيد الله، لافتاً إلى سعي المؤسسة لتحقيق حزمة من الأهداف التي لا تقتصر فوائدها على منشآتها بل تمتد إلى عموم الدولة، بما يعزز الدور الوطني المساند للمؤسسة في الخطط الوطنية، إلى جانب رفع كفاءة الأداء والجاهزية ومحاكاة الأزمات المتعلقة بالحوادث البيولوجية والكيماوية والإشعاعية النووية، وتمكين قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز الأدوات الوقائية لدرء المخاطر، وتفعيل سرعة الاستجابة في مختلف الظروف.

وأكد حرص المؤسسة المتنامي على الاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والوطنية والدولية، واكتساب المزيد من الخبرات التي ترفع من رصيد ريادتها، موضحاً أن المؤسسة وفي إطار جهودها نحو رفع جاهزية منشآتها الصحية، عززت من قدرات الكوادر الطبية التي تعتبر مفتاح النجاح لهذا المشروع وغيره من المشاريع المستقبلية.

وتتضمن الدورة التدريبية عدداً من المحاور الرئيسية، تستعرض من خلالها أمثلة على مخاطر وحوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، بالإضافة إلى تأثير الحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرة على مرافق الرعاية الصحية، واستعراض أنواع أجهزة الرصد والمسح الإشعاعي، ومعدات الوقاية الشخصية.