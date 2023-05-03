«الصحفيين الإماراتية» تحيي «اليوم العالمي لحرية الصحافة»

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، مساعد رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، بالدور الذي يقوم به الصحفيون في دولة الإمارات، ومساهمتهم في إبراز القضايا الوطنية والاجتماعية وتبني منهج إيجابي في طرح القضايا العامة، وتبصير الرأي العام بالحقائق، وذلك في ظل دعم قيادة الدولة الدائم للإعلام المهني والمسؤول.

وقال الحمادي - بمناسبة الذكرى الثلاثين لليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام-: «إنه بعد هذه السنوات من المفيد للجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام بمراجعة المكتسبات وتقييم الإنجازات التي تحققت لمصلحة حرية الصحافة خلال العقود الثلاثة الماضية».. مؤكداً دور حرية الصحافة في تعزيز حقوق الإنسان.

ونوه بتضحيات الصحفيين في المنطقة العربية من أجل كشف الحقائق، حاثاً الأمم المتحدة على تفعيل قرارها 68/168 في شأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب في الجرائم التي ترتكب بحقهم.