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«أسرية الشارقة» تؤكد حماية الأبناء من مخاطر القرصنة

خلال الجلسة الحوارية (من المصدر)
4 مايو 2023 01:10

الشارقة (الاتحاد)

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نظم مكتب المنطقة الوسطى التابع لإدارة التنمية الأسرية وفروعها، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتعاون مع مدرسة البردي الحلقة الثانية والثالثة بنات، الجلسة الحوارية «تواصل بأمان» ضمن مبادرة «لنتحدث»، حيث استهدفت طالبات المرحلة الثانوية. ركزت الجلسة على عدد من المحاور، تناول أولها عبد العزيز أحمد آل علي من خدمة الأمين، حيث ركز على تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والمخاطر الناجمة عن الكشف عن البيانات الشخصية في هذه المواقع، وحذر بدوره من التواصل مع الأشخاص الغرباء وضرورة المحافظة على الخصوصية. 
كما تضمن المحور الثاني التعرف على قانون حماية حقوق الطفل قدمته كلاً من اعتزاز خالد ونادية أحمد من إدارة حقوق الطفل، حيث ركزن على قانون حماية الطفل وما يترتب عليه من حقوق للطفل، وما يتمتع به من حرية ضمن حدود القانون، والاعتداءات التي يمكن أن يتعرض لها الطفل، وكيفية التعامل معها ضمن اختصاصات إدارة حقوق الطفل، وفي الختام أوصتا بضرورة الالتزام بالضوابط العامة للقانون.
ومن جانبها، أكدت علياء أحمد الشامسي – مدير مكتب المنطقة الوسطى التابع لإدارة التنمية الأسرية وفروعها، أهمية احتواء الشباب والمراهقين والأطفال من القرصنة وانتهاك الخصوصية، مما يعرضهم للمخاطر والتأثير عليهم من قبل الجهات المجهولة والمشبوهة.

الشارقة
التنمية الأسرية
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
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