«اقتصاد جامعة الإمارات» تنظم المعرض الختامي للتدريب

العين(الاتحاد)

نظّمت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات، المعرض الختامي للتدريب العملي الميداني لطلبة الكلية للفصل الدراسي الثاني 2023 بمشاركة 160 طالباً وطالبة، والذي استمرّ لمدة أربعة أيام في القاعة الكبرى بالمبنى الهلالي، بحضور الدكتور محمد ماضي، عميد الكلية، والدكتور راشد الزحمي، مساعد العميد لشؤون الطلبة وممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية وأولياء أمور الطلبة المشاركين في المعرض وطلبة الجامعة.

وهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة لمشاركة إنجازاتهم وتجاربهم التي تحققت خلال فترة التدريب العملي الذي امتدّ على مدار ثلاثة أشهر، قدّموا خلالها أكثر من 80 مشروعاً ومبادرة، تحت إشراف كلٍّ من مدرس مساق التدريب الذي يقوم بعمل زيارات ميدانية لمتابعة فاعلية برنامج التدريب وكذلك المشرف الميداني من جهة العمل.

وأوضح الدكتور راشد الزحمي في كلمته أهمية التدريب العملي في اكتساب الطلبة للعديد من المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بشكل فاعل بعد التخرج.