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«أبوظبي للسلامة الغذائية» تشارك في معرض بالرياض

وفد «السلامة الغذائية» أمام منصة «الهيئة» في المعرض (وام)
4 مايو 2023 01:10

أبوظبي (وام)

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شاركت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في معرض الشرق الأوسط للدواجن بالعاصمة السعودية الرياض الذي اختتم أعماله أمس؛ وذلك بهدف التعريف بجهود تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في إمارة أبوظبي، وإبراز الدور الذي تلعبه لتحسين إنتاج الغذاء، وتعزيز جودته من خلال عرض الأبحاث والمشاريع التي تعمل عليها في هذا المجال، بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب والخبرات العالمية التي من شأنها دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والأمن الحيوي.
وقدم باحثون في «الهيئة» ورقتي عمل خلال المؤتمر المصاحب للمعرض، حيث قدم الباحث سعيد اليماحي ورقة عمل حول «فيروس الأدينو» الذي يصيب الدجاج اللاحم، مستعرضاً أساليب الكشف عنه ومكافحته، والجهود التي بذلتها الهيئة من أجل القضاء على الفيروس، وضمان الأمن الحيوي.
كما قدم محمد عمر بارشيد، من قطاع الثروة الحيوانية بـ«الهيئة»، ورقة عمل حول تطور إنتاج الدواجن في إمارة أبوظبي ومجالات الاستثمارات، مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي تضم 29 مزرعة تجارية كبرى للإنتاج الداجن، بالإضافة إلى نحو 300 مزرعة أخرى لصغار المنتجين، ونظراً للطلب المتنامي على استهلاك لحوم الدواجن، توجد فرصة كبيرة لنمو هذا القطاع الحيوي، والاستفادة من البنية التحتية المتميزة، والاهتمام والدعم الحكومي، بالإضافة إلى وجود الخبراء المتخصصين في مجال صناعة الدواجن.  وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على المشاركة في المعارض والمؤتمرات المتصلة باهتمامها ودورها، باعتبارها الهيئة الحكومية المختصة بشؤون الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والأمن الحيوي في إمارة أبوظبي.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
السعودية
الرياض
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