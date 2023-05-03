«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أنه جارٍ العمل على إدخال الروبوتات الطبية في العديد من التخصصات الطبية الجديدة خلال عام 2023، لإجراء عمليات جراحية معقدة ودقيقة بطريقة آمنة وطفيفة التوغّل، وذلك ضمن استراتيجية المؤسسة لتقديم خدمات رعاية صحية ريادية باستخدام أحدث التقنيات.

وقالت المؤسسة رداً على استفسارات «الاتحاد»: إنها «وضعت خطة لتوسيع نطاق استخدام تقنيات الروبوت الجراحية لعلاج الأمراض والحالات المعقدة، وهذه الخطة تعتمد على جدول زمني، حيث سيتم إدخال روبوتات جديدة العام الجاري وأخرى خلال الفترة المقبلة».

وأكدت المؤسسة، أنها تعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي في عملياتها الجراحية، وتمكين الكوادر الفنية من استخدام هذه التقنيات، مشيرة إلى أن الكوادر الطبية والفنية، تقوم بدور مهم جداً في استخدام الروبوتات والتحكم فيها «عن بُعد»، وهو ما يعني أن المؤسسة تجمع بين الكوادر الطبية المتميزة والتقنيات الطبية الحديثة.

المجالات الجديدة

وأعلنت الدكتورة منى عبد العزيز كشواني، أخصائية نساء وولادة في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، أول طبيبة إماراتية تمارس جراحة الروبوت على مستوى الدولة بترخيص من جهة معتمدة، إدخال الروبوت الجراحي المتخصص في الرئة «مونارك» باستخدام الإشعاع الكهرومغناطيسي.

وقالت: «يستطيع جراح الرئة الوصول إلى العقد اللمفاوية والأورام الحميدة أو الخبيثة في القصبات الهوائية بوضوح واستئصالها أو أخذ خزعات تشخيصية دقيقة ورسم صورة ثلاثية الأبعاد للرئة لتحديد موقع الورم بدقة».

ولفتت إلى إدخال علاج تضخم البروستات الحميد بواسطة نظام روبوت جراحي متقدم خالٍ من الحرارة موجه بالصور يجمع بين التصوير في الوقت الحقيقي متعدد الأبعاد والاستئصال بنفث الماء من دون حرارة لإزالة أنسجة البروستات المتضخمة بشكل سريع ودقيق.

وأشارت إلى العمل على استخدام نظام أكوا بيم الروبوتي من خلال تطبيق جراحات تضخم البروستات الحميد طفيفة التوغل، وهو نظام آمن وفعال وبديل لجراحات تضخم البروستات الحميد.

وذكرت أن المؤسسة تعمل مع شركة عالمية متخصصة على تطوير استخدام الروبوت الجراحي الداخلي المرن للجراحات من دون ندب لإجراء جميع الجراحات الروبوتية في مختلف التخصصات الجراحية الطبية من خلال استخدام فتحات الإنسان الطبيعية.

وأفادت بأن المؤسسة تعتزم إدخال منصة تقنية عالية الجودة لنقل جميع ما يجري في غرف العمليات بكل وضوح وممكن استخدامها لإجراء جراحة بإرشادات جراح في بلد مختلف أو لتسجيل الجراحات لغرض التعلم ونشر الدراسات وحفظ البيانات.

وقالت: «يعمل جراحو الشرايين والأعصاب على تطوير استخدام تقنية الجراحة الروبوتية عن بُعد باستخدام تقنيات جديدة عالية الدقة والإحساس وتقنيات التصوير عن بُعد في حالات تشخيص واستئصال الخثرات الدموية الصغيرة التي تؤدي للسكتات الدماغية المفاجئة والتي تتطلب التدخل السريع لما في ذلك من أهمية في تحسن صحة المريض المصاب».

وأضافت: «هذه الروبوتات الطبية الجاري العمل على إدخالها سيكون له دور إيجابي ومهم في تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية وزيادة معدلات رضا المرضى والمتعاملين، عن طريق قلة المضاعفات الجراحية والسهولة في إجراء الجراحة وتقليل الجهد على الجراح».

وأكدت كشواني، أهمية هذه الروبوتات الطبية الجديدة في القدرة على التعامل مع الحالات المعقدة وتقليل فترة بقاء المريض في المستشفى 24-48 ساعة، وأيضاً تقصير مدة التعافي والتحكم في إجراء العمليات «عن بُعد» بواسطة الجراحين الخبيرين وباستخدام التقنيات اللاسلكية.

وأشارت إلى أن قسم النساء بمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أجرى 316 جراحة روبوتية مختلفة حتى مارس 2023.

الجراحات الحالية

ورداً على سؤال حول أبرز الحالات الطبية التي تصنف على أنها حالات معقدة أو صعبة وتم إنقاذ المرضى من خلال استخدام الروبوتات الطبية، ذكرت كشواني، أنه نظراً لوجود الروبوت الجراحي في أغلب مستشفيات المؤسسة فقد تمت الاستعانة به في الحالات الطبية الجراحية الطارئة وحقق نتائج ناجحة.

وأشارت إلى أنه من بين جراحات الطوارئ المستخدم فيها الروبوتات إصلاح انثقاب الأمعاء، وحالات انسداد الأمعاء الطارئة، وجراحات المرارة في حالات التهاب المرارة الحاد، وأيضاً جراحات السكتة الدماغية الطارئة، بالإضافة إلى جراحات ندبة الحمل الطارئة، مثل التواء المبيض وأكياس المبيض وقنوات فالوب.

تحديات الروبوتات

حول التحديات التي تواجه استخدام الروبوتات الطبية في الوقت الحالي، أجابت الدكتورة منى كشواني: «تتمثل هذه التحديات في وجود عدد محدود من الروبوتات المرخصة للاستخدام الاكلينيكي والزمن الذي يجتاحه لترخيص كل جهاز جديد، حيث يمر بعديد من المراحل لإثبات فعاليته وكفاءته وسلامته وأيضاً سهولة استخدامه من قبل الجراحين، وكذلك مسألة توافر المهندسين الطبيين والتقنيين المتخصصين والشركات الطبية ذات الإمكانات المالية لتطوير الروبوتات الجراحية لمختلف التخصصات الطبية».

ولفتت إلى تحدٍ آخر يتعلق بالفترة الزمنية التي تتطلب لتطوير تقنيات الروبوت، وأيضاً التكلفة العالية لإنتاج هذه الأجهزة الطبية العالية الكفاءة وصعوبة وجود مستثمرين في هذا المجال، بالإضافة إلى أن دقة إجراء العمليات بواسطة الروبوتات الجراحية تعتمد على خبرة وتدريب الجراحين، منبهة إلى أن تكلفة العمليات للمريض قد تكون أعلى من العمليات التقليدية.