«تقدير» و«صحة دبي» تطلقان حملة للكشف المبكر عن الأمراض

دبي (الاتحاد)

أطلقت جائزة تقدير العمالية التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، حملة واسعة للكشف المبكر عن الأمراض، تستهدف 900 عامل في أكثر من 100 شركة متميزة فازت بالجائزة في دورتها الماضية.

وتتضمن المبادرة التي ستستمر حتى 17 مايو الجاري بمقر اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، ثلاث مراحل مختلفة الاختصاصات.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، رئيس الجائزة: «تأتي هذه المبادرة ضمن خطتنا لنشر التوعية الصحية لدى العمال، واعتماد الكشف المبكر أسلوب حياة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم».

وأشاد اللواء عبيد بدعم هيئة الصحة في دبي وتقديمها الدعم الطبي والفني لإنجاز المبادرة على أكمل وجه، من خلال توفير مجموعة من أطبائها وممرضيها للقيام بإجراء الفحوص الطبية والكشف الأولي على أكثر من 900 عامل من مختلف الأعمار والفئات الوظيفية.

وأكد الدكتور رمضان البلوشي، مدير إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، أهمية هذه المبادرة التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة بين الفئات العمالية، ورفع الوعي بعوامل الخطورة وكيفية الوقاية من هذه الأمراض والحد من مخاطرها، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتحقيق أمنه الصحي.

وانطلقت أمس فعاليات المرحلة الأولى من المبادرة التي تشمل 300 عامل، حيث يقوم الفريق الطبي التابع لهيئة الصحة بدبي بإجراء الفحوص الأولية على العمال فيما يتعلق بأمراض السكري والضغط والكولسترول، بالإضافة إلى فحوص العيون وصحة الفم والأسنان، في حين تنطلق فعاليات المرحلة الثانية يوم 11 مايو الجاري، والثالثة يوم 17 مايو، وهي تشمل الفحوص نفسها لأكثر من 600 عامل.