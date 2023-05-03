دبي تستضيف مؤتمرين للعناية الحرجة 12 مايو

دبي (وام)

تستضيف دبي مؤتمر الإمارات التاسع عشر للعناية الحرجة، والمؤتمر الثامن عشر للاتحاد العالمي لممرضي العناية الحرجة، خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري، تحت رعاية جائزة حمدان للعلوم الطبية، في فندق «انتركونتننتال فيستيفال سيتي».

ويسلط الحدث - الذي تشارك فيه 33 جمعية من 42 دولة حول العالم وأكثر من 2000 من الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة - الضوء على أحدث التقنيات المستخدمة في التنفس الاصطناعي وأحدث الأدوية، بجانب آخر ما توصل إليه علم العناية الحرجة.

وقال الدكتور حسين ناصر آل رحمة، رئيس المؤتمر: إن الحدث يهدف إلى جمع نخبة الأطباء والمتخصصين والباحثين ذوي الخبرة في مجال طب العناية المركزة والحرجة في منطقة الشرق الأوسط والعالم لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التقنيات المتطورة ومواكبة الابتكارات والأبحاث المعمول بها عالمياً.

وأشار إلى مشاركة 244 متحدثاً خلال جلسات الحدث، منهم 100 متحدث عالمي و64 متحدثاً إقليمياً، إضافة إلى 80 متحدثاً من داخل الدولة.