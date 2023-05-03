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«أبوظبي للصيد والفروسية» يطلق مُسابقة «أجمل وكر للصقور»

«أبوظبي للصيد والفروسية» يطلق مُسابقة «أجمل وكر للصقور»
4 مايو 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد) 

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نظراً لما يُمثّله وكر الصقر من رمزية تاريخية وقيمة تراثية أصيلة، أطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مُسابقة «أجمل وأفضل وكر تقليدي للصقور» للمرّة الأولى في تاريخه. 
ويُنظّم نادي صقاري الإمارات فعاليات الدورة العشرين للمعرض من 23 ولغاية 29 أغسطس القادم، وتتألف لجنة تحكيم المسابقة، من خبراء في الصقارة ومُعدّاتها، وأعضاء في نادي صقاري الإمارات، ويشمل التقييم، كفاءة وفائدة الوكر للطير، والمظهر الجمالي، وجودة مواد التصنيع، وملاءمة السعر، وتوافر الملامح التراثية، وتقتصر المُشاركة على مُصنّعي الأوكار التقليدية بطريقة يدوية. 
ويُعتبر الوكر أحد أهم أدوات الصقارة، ويُصنع من الخشب أو المعدن بشكل أسطواني بحيث ينتهي في الأعلى بسطح عريض مستوِ، ويُغطّى بالجلد أو اللباد أو السجاد أو العشب الصناعي ليكون مريحاً، مع مسمار يُغرز في الرمل أو التربة للتثبيت وضمان وقوف الصقر عليه براحة وثبات لفترة طويلة.

معرض أبوظبي للصيد والفروسية
الإمارات
أبوظبي
نادي صقاري الإمارات
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