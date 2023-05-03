تحويل أفكار الشباب إلى مشاريع بحثية ضمن مسابقة «بحوث الطلبة»

أبوظبي (الاتحاد)

حتى يتمكنوا من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع بحثية، ترعى شركة «ريثيون الإمارات»، النسخة العاشرة من مسابقة «بحوث طلبة الجامعات» السنوية التي تنظمها جامعة أبوظبي، في خطوة تعكس التزام الطرفين بالاستثمار في الجيل القادم من الباحثين والمبتكرين وروّاد الأعمال.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز ثقافة الطلبة القائمة على المعرفة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع بحثية، وبفضل دورتها الهجينة هذا العام، سيكون بإمكان المشاركين من خارج الدولة الانضمام إلى المسابقة افتراضياً.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، إن المسابقة وسيلة مهمة لغرس ثقافة البحث بين شبابنا، وتزويدهم بالمهارات والفرص اللازمة لتحقيق أحلامهم المهنية.