استمرار نشاط الرياح واضطراب شديد بالبحر

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي شرقاً مع امتداد مرتفع جوي غرباً، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى انخفاض في درجات الحرارة، ورياح نشطة إلى قوية السرعة والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، والبحر شديد الاضطراب في الخليج العربي، وبلغ ارتفاع الموج 10 أقدام بالعمق، وكان الطقس مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً نهاراً مع انخفاض في درجات الحرارة، وكانت الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س رياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب أحياناً نهاراً في بحر عُمان. وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم رطباً صباحاً شرقاً - مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً وشمالاً نهاراً، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة ومحمل بالغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان. كما يتوقع المركز أن يكون طقس الغد رطباً صباحاً شمالاً وشرقاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي شرقاً ومغبر أحياناً نهاراً الرياح: شرقية وجنوبية شرقية شرقاً خفيفة إلى معتدلة - شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة خاصة غرباً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.