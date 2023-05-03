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«ايدج» تعرض حلولها في اليونان

«ايدج» تعرض حلولها في اليونان
4 مايو 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك ايدج، إحدى مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة والأسرع نمواً في العالم، لأول مرة في معرض DEFEA 2023، الذي سيقام في أثينا باليونان من 9 إلى 11 مايو. وستعرض المجموعة باقة من منتجاتها المتنوعة، مع التركيز الواضح على الأنظمة المستقلة والأسلحة الذكية، بحيث تسلط الضوء على حلول ايدج ومنتجاتها الدفاعية المتطورة تقنياً إلى السوق الأوروبية، ولإبرام شراكات تجارية وأمنية جديدة.
وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «نحن فخورون جداً بالمشاركة في معرض DEFEA للمرة الأولى. إذ تعد اليونان ومنطقة أوروبا الشرقية من الأسواق الهامة التي تركز عليها ايدج، وتغطي المجالات الحكومية والعسكرية والمدنية. كما يتيح لنا المعرض فرصة فريدة لعرض قدراتنا المتقدمة في المجالات الجوية والبرية والبحرية. ونتطلع إلى تطوير الشراكات القيّمة وإبرام شراكات جديدة، إلى جانب الترويج لمحفظتنا من المنتجات المتكاملة للاعبين الرئيسيين في المنطقة».
وستعرض 5 شركات من مجموعة ايدج باقة واسعة من الحلول والمنتجات المتقدمة التي تغطي مجالات الأنظمة الجوية والبرية المستقلة والأنظمة البحرية والذخائر الموجهة بدقة والأسلحة الخفيفة.

 

 

 

ايدج
الإمارات
اليونان
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