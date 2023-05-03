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«العين الساهرة» تناقش الظواهر الأمنية الصيفية

عبد الناصر الشيراوي متحدثاً خلال الحلقة (من المصدر)
4 مايو 2023 01:10

رأس الخيمة (الاتحاد)

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استضافت الحلقة الرابعة والعشرون من برنامج العين الساهرة الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة وهيئة إذاعة رأس الخيمة، الرائد عبد الناصر الشيراوي، رئيس قسم الجرائم المنظمة في الإدارة العامة للعمليات الشرطية.
وأكد الشيراوي أهمية الدور الرقابي الأسري في وقاية الأبناء من هذه الظواهر خاصة خلال فصل الصيف والتي تتضمن غرق الأطفال، والمشاجرات، واختناق الأطفال داخل المركبات والحوادث المرورية، والتغيب، بالإضافة إلى الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها. وأوضح أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بمتابعة وتوجيهات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، تسخر كافة إمكانياتها وخبراتها البشرية لحماية المجتمع وأفراده من مثل هذه الملاحظات التي يتطلب التصدي لها تعاون وتضافر جهود كافة المؤسسات الحكومية والمجتمعية وأولياء الأمور، خاصة أنها تبرز بشكل لافت في فئة المراهقين والأحداث، مشيراً إلى توفر عدة قنوات لاستقبال استفسارات الجمهور، سواء من خلال التقدم إلى مراكز الشرطة الشاملة حسب مناطق الاختصاص، أو من خلال التطبيق الإلكتروني لوزارة الداخلية. 
وحذر رئيس قسم الجرائم المنظمة بشرطة رأس الخيمة الجمهور من تداعيات الإفصاح عن بياناتهم الشخصية لأي شخص تفادياً للتعرض للجرائم الإلكترونية في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتزايد التعامل مع الشبكة العنكبوتية، مما يؤكد على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى مختلف أفراد وفئات المجتمع وتعزيز رقابة الأهالي على أبنائهم وتواصلهم الدائم معهم وتوجيههم لاستغلال التطور التقني والتكنولوجي، بما يعود بالنفع والفائدة عليهم وعلى مجتمعهم.

رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
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