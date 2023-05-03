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شرطة دبي تنظم مُلتقى المدربين الأول بمشاركة 700 مدرب ومدربة

خليل المنصوري وكبار الضباط خلال افتتاح الملتقى (من المصدر)
4 مايو 2023 01:10

دبي (الاتحاد)

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شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، افتتاح مُلتقى المدربين الأول بنادي ضباط الشرطة، والذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب على مدار يومين.
وأكد العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، في الكلمة الافتتاحية للملتقى، أن شرطة دبي تمتلك منظومة تدريب مُتقدمة واستراتيجية واضحة في الجانب المتعلق بتدريب وتأهيل المورد البشري، وأن هذا الملتقى يُعد أحد أدوات التأهيل لمختلف المُدربين من مختلف التخصصات ومن كافة القطاعات، وأن الإدارة العامة للتدريب عملت بشكل دؤوب على تطبيق أنظمة وبرامج وخطط ذات مستوى عال بهدف رفع مستوى الأداء لمنظومة العمل.
وتضمن الملتقى إطلاق جائزة «أفضل مشروع في قياس أثر التدريب»، حيث قال العميد محمد عتيق ثاني، مدير إدارة مراكز التدريب، إن الإدارة العامة للتدريب تطلق الجائزة بهدف تحفيز مراكز التدريب كافة في شرطة دبي على تقديم أفضل مشروع وبرنامج لقياس أثر التدريب، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن البرنامج أو المشروع الفائز في الملتقى القادم.
وشهد الملتقى، إطلاق مبادرة مشتركة بين الإدارة العامة للتدريب ومراكز التدريب في مختلف الإدارات العامة، متمثلة في «تأسيس وإنشاء مجلس المدربين» ليشكل كياناً جامعاً بين الإدارة ومراكز التدريب.

دبي
شرطة دبي
خليل إبراهيم المنصوري
البحث الجنائي
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