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«دبي القضائي» ينفذ دفعات جديدة من «الدبلومات» المتخصّصة

«دبي القضائي» ينفذ دفعات جديدة من «الدبلومات» المتخصّصة
4 مايو 2023 01:10

دبي (الاتحاد)

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أعلن معهد دبي القضائي إطلاق الدفعة الثانية من «دبلوم الدراسات القانونية والقضائية لأمناء السر بالمحاكم»، والدفعة الثانية من دبلوم «تأهيل وتدريب الكاتب العدل الخاص»، والدفعة الخامسة من «دبلوم أعمال الخبرة القضائية»، بهدف تزويد المنتسبين بالمعلومات الأساسية المتعلقة بطبيعة عمل كلٍّ من أمين السر والخبير القضائي وكاتب العدل، وذلك في إطار خطته التدريبيّة للعام 2023.
ويبدأ تنفيذ الدفعة الثانية من «دبلوم الدراسات القانونية والقضائية لأمناء السر بالمحاكم» في الرابع من مايو 2023، ويستمر على مدار 6 أسابيع حضورياً في مقرّ المعهد. وتنطلق كذلك الدفعة الثانية من «دبلوم تأهيل وتدريب الكاتب العدل الخاص» في التاسع من مايو 2023 حتى 15 يونيو 2023 في مقرّ المعهد. في حين باشرت الدفعة الخامسة من «دبلوم أعمال الخبرة القضائية» برنامجها في الثاني من مايو 2023 ويستمر حتى 27 يوليو 2023 بنظام التدريب الهجين، حضورياً وافتراضياً.

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