رئيس الأمن السيبراني: الإمارات تتصدى إلى 50 ألف هجمة سيبرانية يومياً

قال الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن المجلس بالتعاون مع شركائه يتصدى إلى أكثر من 50 ألف هجمة سيبرانية يومياً تستهدف القطاعات الاستراتيجية في الدولة.

وأضاف الكويتي، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات «جولة Oracle كلاود وورلد أبوظبي» التي انطلقت في العاصمة اليوم الأربعاء، إن القطاع المصرفي والمالي والصحي والنفط والغاز تأتي على رأس القطاعات الاستراتيجية الأكثر استهدافاً، مشيراً إلى أن جميع الهجمات يتم التصدي لها بشكل استباقي وبكفاءة واحترافية عالية لتحصين الفضاء الرقمي في الدولة ضد أي هجمات خبيثة.

وأوضح أن مجلس الأمن السيبراني يتعامل مع الهجمات السيبرانية وفقاً لمعايير وسياسات أمن المعلومات في الدولة، مشيراً إلى أنه «في ظل استمرار التحول الرقمي لجميع القطاعات والتطور التكنولوجي المتسارع من المتوقع أن تتزايد الهجمات السيبرانية التي سنواصل بالتعاون مع الشركاء التصدي لها».

وأشار إلى أن دولة الإمارات لديها بنية تحتية رقمية فائقة التطور ووسائل متقدمة للتصدي للهجمات الإلكترونية الخبيثة التي تستهدف القطاعات والمؤسسات الحكومية، وهو ما جعلها تتصدر المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة الذي يرصد التحسن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني في 193 دولة حول العالم.

ولفت الكويتي إلى أن مجلس الأمن السيبراني نجح في تعزيز الثقافة السيبرانية في مجتمع الإمارات على مستوى المؤسسات والأفراد وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الوطنية منها «مبادرة النبض السيبراني» التي تستهدف جميع شرائح المجتمع وتستهدف نشر ثقافة الأمن السيبراني في مجتمع الإمارات تماشياً مع التحول الرقمي في جميع القطاعات.

وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات إن المعايير الوطنية للأمن السيبراني تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة في حماية وتأمين والحفاظ على مكتسباتها وإنجازاتها في مختلف القطاعات والمجالات ووفق أعلى المعايير العالمية وذلك في ظل بيئة عمل ذكية متكاملة تتمتع بالأمن والأمان.

وأضاف أن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وقع، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم شركة «Oracle»، بهدف توسيع التعاون بين المؤسستين في حماية الأمن السيبراني بالدولة والتصدي بشكل استباقي إلى الهجمات السيبرانية من خلال التعاون مع مزودي الخدمة الرقمية وتعزيز خط الدفاع الأول في الفضاء الإلكتروني.