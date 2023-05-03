الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً وشمالاً نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الشمالية والشرقية.

الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س على البحر.

يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب. يحدث المد الأول عند الساعة 12:27 والمد الثاني عند الساعة 00:45، ويكون الجزر الأول عند الساعة 18:17 والجزر الثاني عند الساعة 07:10.

في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:19 والمد الثاني عند الساعة 20:39 والجزر الأول عند الساعة 14:57 والجزر الثاني عند الساعة 03:14.