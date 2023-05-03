الإمارات تدين بشدة اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم

أبوظبي (وام)

أدانت دولة الإمارات، بشدة، اقتحام الملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية الشقيقة في العاصمة السودانية الخرطوم، من قبل مجموعة مسلحة قامت بالتخريب والاستيلاء على بعض ممتلكاتها، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشددت الوزارة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار، والعودة للإطار السياسي والحوار، والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس، أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان تعرض إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة، ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن وزارة الخارجية، أن المجموعة المسلحة خرّبت الأجهزة والكاميرات، واستولت على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.

وندّدت المملكة بأشدّ العبارات باقتحام مبنى الملحقية، داعية إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

كما جدّدت دعوتها إلى «وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين».

وفي هذه الأثناء، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الجهود المبذولة لوقف التصعيد، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق. كما أجرى الوزير السعودي أيضاً اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي محمود علي يوسف، بحثا خلاله الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري.

وقوبل اقتحام مجموعات مسلحة لمبنى الملحقية الثقافية السعودية بإدانة عربية واسعة، حيث استنكرت كل من البحرين والكويت والأردن ومجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي، الانتهاك الخطير للمواثيق والأعراف الدولية التي تجرم الاعتداء على حرمة البعثات الدبلوماسية.

وعبرت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لتأمين بعثاتها الدبلوماسية.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان على أن «هذا العمل المُجرّم دولياً يعد انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية لعام 1961 والتي تحرم اقتحام مقار البعثات الديبلوماسية وتمنح مبانيها الحماية والحصانة الكاملة».

وأكدت الحكومة الأردنية، في بيان، ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

من جهته، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للنهب والتخريب الذي طال مبنى الملحقية في العاصمة السودانية.

وأشاد بالدور الكبير، الإنساني والدبلوماسي الذي تقوم به السعودية في السودان، مؤكداً وقوف دول المجلس كافة في إدانة هذا العمل الإرهابي.

وحذر من أن مثل هذه التصرفات ستؤدي إلى زيادة وتفاقم مخاطر انفلات الأوضاع الأمنية في جمهورية السودان، مناشداً الأطراف كافة للعودة إلى الحوار للتوصل إلى حل سياسي يضمن عودة السلام والاستقرار للسودان وتماسك الدولة ومؤسساتها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والعيش الكريم.

وفي هذه الأثناء، دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إلى احترام حُرمة البعثات الدبلوماسية وملاحقة الجناة ومعاقبتهم وتوفير التأمين الكامل للبعثات الدبلوماسية الموجودة في السودان التي تقوم بدورها في ظل ظروف بالغة الصعوبة، مجدداً مطالبته بالوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، والعودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة الراهنة.