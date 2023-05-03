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المجلس الوزاري للتنمية برئاسة منصور بن زايد يناقش عدداً من السياسات والمبادرات لدعم المنظومة الحكومية

المجلس الوزاري للتنمية برئاسة منصور بن زايد يناقش عدداً من السياسات والمبادرات لدعم المنظومة الحكومية
3 مايو 2023 14:56

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الحكومي.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة مقترح لتطوير النماذج التعليمية في عدد من مؤسسات التعليم العالي الاتحادية بالدولة، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتنظيم إجراءات مكافحة الأمراض السارية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمنظومة القضائية بالدولة من حيث اللوائح المرتبطة بمهن المحاماة والاستشارات القانونية وكاتب العدل والخبرة والترجمة.

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واستعرض المجلس عددا من البرامج والخطط الحكومية استعداداً لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي في دورته الثامنة والعشرين "COP28" الذي سيعقد بالدولة، كما ناقش نتائج المسح الاقتصادي لقطاع الفضاء بالدولة، ومستجدات تنمية قطاع الزراعة الحديثة في الدولة، ونتائج تطبيق نظام العمل الأسبوعي الجديد، بالإضافة إلى عدد من التقارير الحكومية لعام 2022، منها تقرير إنجازات وأعمال كل من مصرف الإمارات للتنمية، والمجلس الصحي، والمجلس التنسيقي للرياضة، بالإضافة إلى نتائج تطبيق السياسة الوطنية للدواء في الدولة.

المصدر: وام
منصور بن زايد
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