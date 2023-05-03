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"الأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية

أرشيفية
3 مايو 2023 14:06

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن رياحاً شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة خاصة غرباً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر وذلك من الساعة 13:15 وحتى الساعة 18:00 اليوم الأربعاء.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تطوارات حالة الطقس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
تدني مدى الرؤية
رياح
الأرصاد
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