"الأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن رياحاً شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة خاصة غرباً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر وذلك من الساعة 13:15 وحتى الساعة 18:00 اليوم الأربعاء.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تطوارات حالة الطقس.