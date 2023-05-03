الخميس 4 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور
3 مايو 2023 08:55

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.   

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أندجي دودا.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: علاقات الإمارات وفيتنام تشهد نمواً مستمراً
مجلس إدارة نادي الشارقة: شكراً محمد بن زايد

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ماتيوس مورافيتسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا.

 

 

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
بولندا
محمد بن زايد
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
رئيس الدولة خلال استقبال نائبة الرئيس الفيتنامي
الإمارات
رئيس الدولة: علاقات الإمارات وفيتنام تشهد نمواً مستمراً
اليوم 01:12
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة
الإمارات
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة
اليوم 01:12
استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة.. مشاريع رائدة تعزز حلول الاستدامة محلياً وعالمياً
الإمارات
استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة.. مشاريع رائدة تعزز حلول الاستدامة محلياً وعالمياً
اليوم 01:12
محمد الشرقي خلال استقبال منتسبي «مجلس الفرسان» (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يلتقي عدداً من منتسبي «مجلس الفرسان»
اليوم 01:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©