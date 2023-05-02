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حاكم الشارقة يوقع مذكرة تفاهم بين جامعة الذيد وجامعتين بالمملكة المتحدة

حاكم الشارقة لدى توقيع مذكرة التفاهم (وام)
3 مايو 2023 01:05

الشارقة (وام) 

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وقع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مذكرة تفاهم بين جامعة الذيد وجامعتي بريستول والملكية للزراعة بالمملكة المتحدة، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها سموه عن جامعة الذيد والدكتورة إيفلين ويلش نائب رئيس الجامعة عن جامعة بريستول والدكتور بيتر ماكارفي مدير الجامعة عن الجامعة الملكية، إلى تعزيز التعاون لتطوير الخبرة العلمية والتربوية بين الموظفين والطلاب في المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك. ويتضمن نطاق التعاون لمذكرة التفاهم ثلاثة مجالات تعليمية وهي: الطب البيطري، والزراعة المستدامة، وعلم الصحراء، فيما يمكن للأطراف بحث سبل التعاون في مختلف المجالات البحثية.
وشاهد سموه عرضاً مرئياً تناول أبرز البرامج والتخصصات التي تقدمها الجامعتين، مستمعاً إلى شرح مفصل عن المجالات التي سيتم طرحها وتفاصيل الدراسات التعليمية للطلبة في مجال الزراعة والبيطرة، مطلعاً سموه على أبرز الخطط المستقبلية التطويرية للجامعتين في تطوير قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية وأحدث المنشآت التعليمية التي تمتلكها الجامعتان.
وبموجب المذكرة تتعاون جامعة الذيد وجامعة بريستول والجامعة الملكية للزراعة، لطرح أربعة برامج وهي: بكالوريوس علم الزراعة المستدام وبكالوريوس علم الحيوان وبكالوريوس علوم الصحراء، وبرنامج الدكتوراه في الطب البيطري، وسيتم طرح هذه البرامج والتخصصات في جامعة الذيد التي سيتم افتتاحها في العام المقبل، كما تنص مذكرة التفاهم على التعاون لتطوير المناهج في عدة مجالات مختلفة، بجانب توفير فرص لتبادل الخبرات العلمية بين الموظفين والطلاب، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والمنتديات وورش العمل ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات والمنشورات العلمية.
وتسلم صاحب السمو حاكم الشارقة في نهاية توقيع المذكرة هدية تذكارية من وفد جامعة بريستول.
وتجول سموه ووفد جامعتي بريستول والملكية للزراعة في المملكة المتحدة، بعدها في أروقة دارة الدكتور سلطان القاسمي، حيث تم الاطلاع على أبرز مقتنيات سموه من مخطوطات تاريخية وكتب وشهادات وأوسمة وقلائد.
حضر التوقيع بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعلي إبراهيم المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، والدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وعدد من الأكاديميين وممثلي الجامعات في الدولة والمملكة المتحدة.

الإمارات
حاكم الشارقة
الشارقة
سلطان القاسمي
جامعة بريستول
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