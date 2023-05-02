«تنفيذي الشارقة» يعتمد «تنظيم الطيران المدني وهيئة المطار»

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وبحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من موضوعات العمل الحكومي في إمارة الشارقة، وناقش الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق رؤية الإمارة لتعزيز مكانتها الرائدة في مختلف القطاعات الحيوية على المستويات المحلية والعالمية.

مشروع برنامج الترميز الجيني

واعتمد المجلس مشروع برنامج الترميز الجيني لتصنيف التنوع الحيوي في إمارة الشارقة الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والمعني بتصنيف الكائنات الحية في الإمارة وتسجيل بياناتها وترميزها جينياً باستخدام الحمض النووي التسلسلي.

ويهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للترميز الجيني الخاصة بأنواع الكائنات الحية، وتسخير المختبرات لتحديد هوية الكائنات الحية على مستوى الحمض النووي، وتسهيل الوصول إلى البيانات وإتاحتها للمجتمع العلمي، والمساهمة في وضع خطط الحفاظ على الكائنات الحية، وتزويد الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بالمعلومات للمساهمة في تقييم القوائم الحمراء، وتأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال أبحاث الترميز الجيني. ومواكبة للتطور الكبير في قطاع الطيران وبالتزامن مع النمو الذي يشهده في إمارة الشارقة اعتمد المجلس مشروعي قانون إعادة تنظيم كل من دائرة الطيران المدني، وهيئة مطار الشارقة الدولي، ووجه المجلس بإحالة المشروعين إلى المجلس الاستشاري لاستكمال دورته التشريعية. واطلع المجلس على رد دائرة شؤون الضواحي والقرى على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة الدائرة، والتي تأتي حرصاً على تعزيز العمل الحكومي وتعزيز التعاون مع المجتمع وتحقيق تطلعاته بما يواكب رؤية الإمارة.