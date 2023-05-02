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سيف بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع وزير الداخلية الليبيري

سيف بن زايد لدى استقباله وزير الداخلية الليبيري وفي الصورة خليفة الخييلي وسالم الشامسي (وام)
3 مايو 2023 01:05

أبوظبي (وام) 

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي فارني سيرليف، وزير الداخلية الليبيري.
واستعرض سموه مع الوزير الضيف عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين في المجالات الشرطية والأمنية.
حضر اللقاء، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء سالم الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، وعدد من الضباط، كما حضره من جانب الوفد الليبيري إيمانويل وينيو، المنسق الفني لمكتب وزير الداخلية.

سيف بن زايد
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