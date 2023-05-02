راشد بن حميد يتلقى دعوة للمشاركة في «منتدى أستانا»

عجمان (وام)

تلقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، دعوة من نائب رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، ووزير الخارجية، للمشاركة في منتدى أستانا الدولي المزمع عقده في يونيو المقبل بالعاصمة الكازاخية أستانا. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالدائرة، ماديار مينيليكوف، سفير جمهورية كازخستان لدى الدولة، والذي تخلله بحث توطيد أوجه التعاون المشترك والتنسيق المتبادل بين البلدين. وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي في مستهل اللقاء أن جمهورية كازاخستان تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق العديد من الإنجازات في مجال السياحة والاستثمار وقدمت نموذجًا حيويًا في قطاع العقارات والتنمية الشاملة، مؤكدًا دعم القيادة على فتح آفاق العمل المشترك. ولفت إلى أن دولة الإمارات تربطها علاقات وطيدة مع جمهورية كازاخستان ويجمعهما الأهداف الطموحة والرؤى الثاقبة والتطلع للحاضر المشرق والمستقبل الأفضل، مثمنًا حرص البلدين على دعم المبادرات النوعية والمشاريع في مختلف مجالات الحياة. من جانبه أشاد سفير كازاخستان بمستوى التقدم والازدهار الذي تشهده الدولة في كافة القطاعات والمجالات والحرص الدؤوب على التطوير والتحسين لضمان الريادة وتبوؤ المراكز المتقدمة، مثمنًا السياسة المنتهجة في الإمارات العربية المتحدة والقائمة على التسامح والسلام ودعم التعاون والعلاقات الإيجابية مع الجميع.