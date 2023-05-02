تفاهم لتسريع تحول الطاقة وتحفيز الحلول المناخية

دبي (الاتحاد)

أعلنت «جنرال إلكتريك» عن توقيع مذكرة تفاهم مع «المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي»، والتي تعمل بصفتها مركز فكر ومسرعات مستقلة ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الإمارات، لهدف التعاون الذي يسرع تنفيذ وحشد الزخم من أجل العمل المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل «جنرال إلكتريك» و«المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي» معاً لتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة من خلال تمكين الشباب في الدولة، ودعم الابتكارات التكنولوجية الفعّالة، وتسخير الأنظمة والسياسات لدفع تطبيق حلول التنمية المستدامة ضمن منظومة الطاقة.

وتركز مذكرة التفاهم التي وقعتها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لـ «المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي»، وروجر مارتيلا، رئيس قطاع الاستدامة في جنرال إلكتريك، على ثلاث ركائز رئيسية هي: الشباب والتنوع، الابتكار والتكنولوجيا، والتعاون في وضع السياسات.

ويتمثل التعاون بين «جنرال إلكتريك» و«المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي» ضمن إطار الركيزة الأولى، في إشراك الشباب وتضمين المجتمعات المتنوعة في حلول التغير المناخي، من خلال اتباع نهج متعدد الجوانب يشمل تعليم مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وزيادة الوعي، وبناء القدرات. وسيعمل الجانبان معاً، ضمن إطار الركيزة الثانية، على التعاون المشترك في مجال البحث والتطوير من أجل تطوير وتسخير التقنيات التكنولوجية المتقدمة ونشرها على نطاق واسع في المنطقة وخارجها، للمساهمة في بناء البنى التحتية متجددة داعمة للعمل المناخي. كما سيساهم الجانبان ضمن إطار الركيزة الثالثة في تسريع تحول الطاقة من خلال التعاون مع أصحاب المصلحة في الحكومة، ومراكز البحوث، ومراكز الفكر، والمؤسسات المستقلة لتطوير ودعم التوصيات بشأن السياسات التي تدعم الحلول المناخية.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لـ «المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي»: «من المهم بناء علاقات تعاونية مع مختلف أصحاب المصلحة في منظومة الاستدامة لتسريع العمل المناخي العالمي ومواجهة التحديات المتغيرة باستمرار في مسيرة التحول العادل والشامل للطاقة. وفي حين أن الاستفادة من قوة التكنولوجيا ستدعم إيجاد الحلول المؤثرة والمبتكرة، فلا بد من تمكين شبابنا بالمهارات اللازمة لقيادتنا إلى مستقبل محايد مناخياً. وتعكس مذكرة التفاهم مع ‹ جنرال إلكتريك› مدى اهتمامنا والتزامنا المشترك في إرساء أجندة موجهة نحو إيجاد الحلول لتسريع خطواتنا نحو هدف صافي الصفر، بما يتماشى مع أهداف الحياد المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة». من ناحيته، قال روجر مارتيلا، رئيس قطاع الاستدامة في «جنرال إلكتريك»: «تلتزم ‹جنرال إلكتريك› بإلهام وإعداد الجيل القادم من العلماء والمهندسين والقادة. ويشرفنا العمل مع ‹المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي› لتزويد مبتكري المستقبل بمهارات وكفاءات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات اللازمة لبناء مستقبل منخفض الانبعاثات، ونأمل أن يدعم هذا التعاون هدف دولة الإمارات بأن يكون «مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 28 شاملاً ويدعم بناء مستقبل أفضل للبشرية والكوكب على حد سواء». وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم، أكدت «جنرال إلكتريك» و«المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي» التزامهما ببناء مجموعة قوية ومتنوعة من قادة التكنولوجيا المستقبليين في دولة الإمارات والذين يمكنهم إيجاد حلول فاعلة في مجال الطاقة النظيفة، وذلك من خلال استضافة حدث لبناء القدرات ليوم واحد بالشراكة مع «إنجاز الإمارات INJAZ UAE» في 02 من مايو الجاري.

وخلال فعالية «شباب متحدون لأجل الاستدامة»، التي حضرها كبار القادة من جميع الكيانات الشريكة وميغان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي، لتمثيل بعثة الولايات المتحدة الأميركية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اكتسب أكثر من 100 طالب وطالبة جامعيين من جميع أنحاء دولة الإمارات خبرة تعليمية عملية قيّمة حول مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، بالإضافة إلى فرصة لنشر حلول تقنية متقدمة تدعم دولة الإمارات في رحلتها نحو تحقيق الحياد المناخي. وخلال مهمة عملية، تم تكليف الطلاب بإيجاد حلّ لتحدٍ يخص تحول الطاقة، يتضمن التركيز على ابتكار مزيج متوازن من الطاقة ومراعاة الركائز الرئيسة الثلاث لمشكلة الطاقة، وهي الاستدامة والموثوقية والتكلفة المناسبة.