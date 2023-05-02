إطلاق منصة من دبي لتعليم الرعاية الصحية افتراضياً في دول «التعاون»

دبي (وام)

أطلقت «هيلثفارسيتي» أمس في دبي منصة لتعليم الرعاية الصحية عبر الإنترنت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للمهنيين الصحيين، باستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا «بلوكشين».

ويقع المقر الرئيسي لمنصة «هيلثفارسيتي» في مدينة دبلن ايرلندا وهي من ابتكار الدكتور ثومبي محي الدين الرئيس المؤسس للمنصة ولمجموعة «ثومبي» المجموعة التجارية الدولية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتقوم بأنشطة عملياتها عبر مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.

وتم تصميم مشروع «إد تيك» الجديد ضمن المنصة للتأثير بشكل إيجابي على المتخصصين في الرعاية الصحية من خلال مساعدتهم على إحراز التقدم في حياتهم المهنية حيث يقدم المشروع حالياً أكثر من 200 دورة تدريبية، والتي يمكن تسديد رسومها بالعملة المشفرة.

وتهدف المنصة إلى توسيع نطاق وإمكانية الوصول إلى برامج مخصصة جيداً للأطباء والممرضات والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي وطلاب الطب الطموحين.

وستقدم المنصة أيضاً مجموعة ميزات مثل المدرب الافتراضي والمعلم الافتراضي والمساعد الافتراضي القائم على الذكاء الاصطناعي.

واستعرض الدكتور محي الدين ثومبي خلال حفل الافتتاح الرسمي الذي أقيم أمس في فندق «بلازيو فيرساتشي دبي».. منصة «هيلثفارسيتي» بحضور 200 من المستثمرين والمعنيين.

حضر الحفل عدد من الخبراء الدوليين الذين شاركوا في عملية متعددة المراحل لتصميم دورات منصة «هيلثفارسيتي» السمعية والبصرية والمناهج الدراسية الكاملة ومنهم الدكتور ريتشارد جروس بروفيسور بيولوجيا الخلايا السرطانية في جامعة «كوين ماري» في لندن والسيدة ويندي بالمر مديرة الاستوديو العالمي في جامعة «ديكين» بأستراليا.

وقال الدكتور ثومبي «تجسد منصة هيلثفارسيتي التعلم عالي التفاعل والتركيز التفاعلي الفريد الذي كان سمة مميزة لبرامج التعليم الطبي لعقود من الزمان..وشهد العالم المترابط الذي نعيش فيه نمواً غير مسبوق في الآونة الأخيرة ويتطلب إعداد المتخصصين في الرعاية الصحية للنجاح في هذه البيئة الصعبة بإتباع منهج تعليمي مرن وقائم على العالم الحقيقي».

وأضاف أن ستوفر منصة «هيلثفارسيتي» ستمثل قناة قوية لتوصيل الأفكار إلى جماهير جديدة وأوسع نطاقاً والتفاعل معها وتغذية رحلة طويلة من الاستفسارات والاكتشاف وتحقيق نتائج وظيفية أفضل باستخدام أحدث التقنيات.

مستويات

تتوفر دورات «هيلثفارسيتي» باللغة الإنجليزية لجميع المستخدمين ضمن تسميات ومستويات مختلفة من التعليم والخبرة المهنية سواء الطلاب والإداريين والأطباء ومهنيي وأخصائيي الرعاية الصحية الأخرى. وبعد التسجيل الأولي يمكن للمستخدمين اختيار الدورات التي تلبي متطلباتهم المهنية على النحو الأمثل من عدة خيارات بما في ذلك الدبلوم ودورات الشهادات المتقدمة والفصول الرئيسية وبرامج الدراسة الذاتية. من جانبها عبرت ويندي بالمر عن الفخر بالشراكة مع منصة «هيلثفارسيتي»لقيادة التحول في التعليم الطبي ومع مجموعة فريدة من الدورات التدريبية ستوفر المنصة سهولة الوصول إليها وتشكل أداة للمهنيين والمتعلمين في صقل مهاراتهم وزيادة دقة عملهم وستجمع أيضاً الأكاديميين المشهورين في العالم على منصة واحدة تهدف إلى البحث والابتكار والتعليم والتعاون. وقال الدكتور ريتشارد جروس «لقد أقبل المتعلمون في جميع أنحاء العالم على مناهج التعلم عبر الإنترنت بوتيرة أكبر منذ بداية وباء كورونا..وبالتالي قمنا بتوسيع نطاق شراكاتنا مع بعض رواد المنطقة في التعليم الطبي والبحوث حيث نتطلع إلى مواصلة تقديم التعلم التحويلي ذي الصلة للجميع».