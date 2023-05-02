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وفد المخترعين يزور مكتب الامارات بمنظمة التجارة بجنيف

وفد المخترعين يزور مكتب الامارات بمنظمة التجارة بجنيف
3 مايو 2023 01:04

جنيف  (وام)

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أشاد عبدالسلام محمد آل علي مدير مكتب تمثيل دولة الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف بإنجاز المخترع الإماراتي أحمد مجان وفوزه بالميداليتين الذهبية والفضية في تحدي معرض جنيف الدولي، بمشاركة وحضور جمعية المخترعين الإماراتيين في عمومية الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين ومعارض الاختراع الدولية وفي مقدمتها معرض جنيف الدولي للمخترعين الذي يصل عمره لـ48 عاماً في خدمة المخترعين وربط المخترعين بالمصنعين والمستثمرين من رجال الأعمال لتحقق أهداف المخترعين في ظهوره للعالم وتطبيقه على أرض الواقع بما يخدم البشرية ومتطلبات الحياة العصرية الجديدة. جاء ذلك خلال استقباله وفد جمعية المخترعين برئاسة أحمد مجان وسعادة مطر سهيل المهيري نائب رئيس الجمعية المخترعين الإماراتيين.

جنيف
الإمارات
منظمة التجارة العالمية
أحمد مجان
جمعية المخترعين الإماراتية
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