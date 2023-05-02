«الصداقة البرلمانية» الإماراتية الجورجية تبحث تعزيز العلاقات

أبوظبي (وام)

عقدت مجموعة لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الجورجية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة عائشة رضا البيرق نائب رئيس مجموعة لجنة الصداقة مع البرلمانات الآسيوية، لقاء افتراضياً مع نظيرتها لجنة الصداقة الجورجية برئاسة سعادة ايراكلي تشيكوفاني رئيس اللجنة، حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين.

وشارك في اللقاء الافتراضي أعضاء المجموعة كل من: جميلة أحمد المهيري، وعبيد خلفان السلامي، ومحمد عيسى الكشف، وناصر محمد اليماحي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس، وأحمد إبراهيم النعيمي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جورجيا.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في مجال الأمن الغذائي والاقتصادي والسياحي والتجاري، وتم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية توطيد مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية جورجيا الديمقراطية في القطاعات الحيوية والمستدامة.

كما تم بحث آلية دعم العمل المؤسسي البرلماني من خلال تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمامات المشتركة، والتنسيق في المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية. وأكدت سعادة عائشة البيرق على عمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين، وأهمية العمل على تعزيزها من خلال توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين البرلمانين، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى التنسيق ومتابعة نتائج الاجتماع الأول للجنة الصداقة الذي تم فيه الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الطرفين تؤطر العمل المؤسسي البرلماني وتسهم في تبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق الآراء والمواقف في المحافل البرلمانية الدولية.

شريك استراتيجي

قال إيراكلي شيكوفاني رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الجورجية الإماراتية: إن دولة الإمارات شريك استراتيجي مهم، ويوجد إنجازات كبيرة مشتركة بين البلدين في الجانبين الاقتصادي والسياحي في السنوات الأخيرة، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات وجذب مزيد من الاستثمارات خاصة عبر المعارض الاقتصادية والتجارية. وأكد على أهمية تطوير التعاون البرلماني مع لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية، وضرورة استمرار عقد الاجتماعات والزيارات، وتتويج هذا التعاون المشترك عبر التوقيع على مذكرة التفاهم بين البرلمانين الصديقين.