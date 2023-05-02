«عونك ياوطن» يحتفي بيوم العمال العالمي

العين (الاتحاد)

احتفل فريق «عونك ياوطن» التطوعي وكليات التقنية العليا باليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من شهر مايو الجاري، من خلال تنظيم عدد من المحاضرات التثقيفية عن المناسبة وتكريم العمال تقديراً لإخلاصهم وتفانيهم في أداء الأعمال المنوطة بهم.

حضر الفعالية الشيخ سعيد بن محمد بن حم العامري وفاطمة علي شافي العامري مدير الخدمات المساندة في الكلية. وقال سعيد بن حم: يسعدنا أن نعبر عن تقديرنا للعاملين في مختلف المجالات وأن نحتفي بهم. ومن دون العمل الدؤوب والمخلص الذي يقومون به، لن يكون هناك نجاحات.

وأشار ابن حم إلى أن الاحتفال بيوم العمال العالمي يعطي دلالات مهمة على دورهم الفاعل في المسيرة الناجحة نحو البناء والتنمية في ظل القيادة الرشيدة التي تسعى إلى توفير البيئة الإيجابية التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم ومعارفهم وتحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والاجتماعية.

واضاف ابن حم يهدف فريق «عونك يا وطن» من خلال إطلاقه لهذه المبادرة إلى مواصلة سلسلة مبادراته ومشاريعه المجتمعية السابقة لتعزيز روح التكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته، فضلاً عن ترسيخ ثقافة التكافل المجتمعي كأسلوب فعال تتضافر فيه جهود الجميع لتحقيق النتائج المجتمعية المنشودة.

وأعرب المكرمون عن شكرهم وتقديرهم على هذا التكريم الذي كان له أبلغ الأثر في نفوسهم وتحفيزهم نحو تقديم الأفضل دائماً في مسيرتهم المهنية.