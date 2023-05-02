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«مرافق» استشاري الشارقة تطلع على أعمال «شؤون البلديات»

جانب من اجتماع اللجنة (من المصدر)
3 مايو 2023 01:04

الشارقة (الاتحاد)

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اجتمعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مع  الدكتور سليمان سرحان الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون البلديات في الإمارة، واطلعت على مختلف الخدمات البلدية المتطورة التي تقدمها بلديات إمارة الشارقة التسع في إطار سياساتها المختلفة.
جاء ذلك خلال زيارة اللجنة لمقر دائرة شؤون البلديات بمدينة الشارقة، في إطار أعمالها لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر.
ويأتي الاجتماع في سياق حرص اللجنة على التواصل مع كافة الدوائر الحكومية ترسيخاً لأدوار المجلس الاستشاري البرلمانية، في إطار اطلاعه على أدوار الدوائر ودعمه لتمكينها من مواصلة جهدها وتجويد خدماتها، فضلاً عن الاستعداد لمناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات في الجلسة العامة المقبلـــة خـــلال الشهــر الجاري.
وأبدى الدكتور سليمان سرحان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات، ترحيبه الكبير بزيارة وفد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من لجنة المرافق العامة، مؤكداً أن الدائرة تسعى لمواصلة جهودها في تطوير منظومة خدماتها ومواكبتها لمتطلبات مسيرة التنمية، والإشراف على الشأن البلدي بوجه عام ومتابعة مختلف الخدمات التي تقدمها بلديات إمارة الشارقة.

الإمارات
استشاري الشارقة
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المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
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