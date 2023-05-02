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محمد بن راشد: المحبة والأخوة بين شعبي الإمارات والسودان راسخة ومستمرة

محمد بن راشد: المحبة والأخوة بين شعبي الإمارات والسودان راسخة ومستمرة
3 مايو 2023 01:06

دبي (وام) 
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين السودانيين الذين اضطرتهم الظروف الأخيرة في البلد الشقيق إلى مغادرة منازلهم. 
يستفيد من الدعم الذي يُقدم على شكل مواد غذائية ومستلزمات طبية وخيم، من خلال مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الفئات الأكثر تضرراً من النازحين السودانيين. 
وشدد سموه على عمق العلاقات الثنائية بين شعبي الإمارات والسودان، والروابط الثقافية والحضارية التي تجمعهما. وأضاف أن دولة الإمارات تقف إلى جانب جميع الأشقاء العرب، وتمد على الدوام لهم يد العون في أوقات الشدة، تعبيراً عن قيمها الإنسانية النبيلة. 
وتحرص دولة الإمارات منذ تأسيسها على أن يكون الدعم الإنساني والتنموي جزءاً أساسياً من علاقاتها الخارجية، وتتصدر دولة الإمارات منذ سنوات القوائم العالمية لأكبر المانحين في مجال المساعدات التنموية قياساً لدخلها القومي، كما تجسّد الخطوة الرسالة الإنسانية لدولة الإمارات من خلال المبدأ التاسع من مبادئ الخمسين الذي أكد الثوابت الأخلاقية في العمل الإنساني للدولة. 
وتسعى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتحقيق أهداف وغايات إنسانية، دون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين. وتركز على الفئات الأقل حظاً من الأفراد والأسر، واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات. وتمثل «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التي تأسست عام 2015 مظلة داعمة لمجموعة من المبادرات والمؤسسات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي تضم اليوم عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني ضمن خمسة محاور رئيسة.

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