«شراع» يسهم في إعداد الجيل القادم من رواد الأعمال في «هاكاثون الاستدامة»

الشارقة (الاتحاد)

ينظِّم «مركز الشارقة لريادة الأعمال» «شراع» برنامجاً مكثَّفاً في الفترة من 19 إلى 21 مايو، موفراً للشباب الإماراتي منصة فريدة لإطلاق العنان لإبداعاتهم وروحهم الريادية؛ بهدف التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الاستدامة.

ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة تجربة أفكارهم والتأكد من جدواها وقابليتها للتطبيق، ويركِّز على ضمان ممارسة وتنفيذ المشاركين لعملية التفكير التصميمي والإبداعي بهدف التدرب على فهم التحديات المعقدة وإيجاد حلول عملية مبتكرة.

ويتضمن الهاكاثون المكثَّف الذي يقام على مدار ثلاثة أيام برنامجاً حافلاً، إذ يتضمن مناقشة عدد من الأبحاث المتعلقة بالسوق، ومقابلات حصرية مع نخبة من الخبراء، وتبادل الأفكار و بناء النماذج الأولية، والتدريب على العروض التقديمية. وفي اليوم الثالث والأخير، ستحصل الفرق المشاركة على فرصة عرض حلولها على لجنة من المحكمين الذين سيقيِّمون أفكارهم ويختارون أفضل ثلاثة فائزين.

وسيحصل الثلاث فرق الفائزة على جوائز نقدية بقيمة 15 ألف درهم، إضافة إلى استفادتهم من برامج «شراع» المتخصصة في الإرشاد والتوجيه والتحقق من صحة وقابلية الأفكار للتنفيذ، كما سيساعد المركز الفائزين على التطوير الذاتي والمهني، من خلال برنامج حاضنة الأعمال الصيفية، بهدف مساعدتهم على بناء حلول عملية وإطلاق مشاريع ناجحة.

وفتح «شراع» باب التسجيل في «هاكاثون الاستدامة» لطلاب المرحلة الجامعية والخريجين والموظفين الشباب على الموقع التالي: https://shorturl.at/acKLS.