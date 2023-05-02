جامعة الإمارات تبحث التعاون البحثي في إيطاليا

روما (وام)

بحث وفد من جامعة الإمارات العربية المتحدة التعاون البحثي والأكاديمي مع عدد من المراكز البحثية والمعاهد العلمية في الجمهورية الإيطالية.

تأتي هذه الزيارة ضمن خطة الجامعة لتعزيز التعاون الدولي المستقبلي مع كبرى المعاهد والمراكز البحثية التي تسهم في بناء شراكات فعلية من خلال مشاريع استراتيجية بحثية مشتركة. ضم وفد الجامعة الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي، والدكتور معمر بن كرواده عميد كلية العلوم. وقال الدكتور أحمد علي مراد إن هذه الزيارة البحثية والأكاديمية تأتي ضمن استراتيجية الجامعة في خلق بيئة بحثية جاذبة من خلال التعاون الدولي البحثي ذي الأثر الفعال، والذي يضمن الاستفادة من البنية التحتية بكفاءة عالية، وهو بدوره ينعكس إيجاباً على تصنيف الجامعة العالمي. كما يسهم التعاون البحثي الدولي في تحقيق مخرجات بحثية ذات أثر دولي في تطوير العلوم. وأوضح أنه تم اختيار عدد من المراكز البحثية العلمية في جمهورية إيطاليا والمتخصصة في العلوم الأساسية والفيزياء والتي لها تطبيقات طبية وبيولوجية ذات صلة بتحديات المجتمع، مما يسهم في تعزيز جودة حياة المجتمعات. وزار وفد جامعة الإمارات مختبر «جران ساسو الوطني» في روما، واطلع على التجارب العلمية في المختبرات، و زار «اس تي ميكرو الكترونيك اس آر إل» - شركة متخصصة تضم عدداً من المختبرات العلمية في ميلانو، كما زار «الترا سينكروترون ترياسته» - شركة غير ربحية متخصصة في البحث العلمي ذي العلاقة بالفيزياء وعلوم المواد، وتم خلال هذه الزيارة بحث سبل التعاون المشترك كالتعاون البحثي والتبادل الطلابي والأكاديمي وغيرها من المواضيع التي تعنى بتفعيل الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الدولية.