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«هاكاثون لإفادة المجتمع» تسهم بحلول مبتكرة

مشاركون في المسابقة (من المصدر)
3 مايو 2023 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن اختتام فعاليات النسخة الحادية عشر من مسابقة الهاكاثون الدولية السنوية لإفادة المجتمع في العالم العربي بالتعاون مع تمكين، حيث تم استخدام تقنيات الحوسبة الكمومية لاكتشاف حلول مبتكرة للتحديات المرتبطة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وشهد اليوم الأخير من الماراثون البرمجي الذي استمر لثلاثة أيام توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة نيويورك أبوظبي ومؤسسة جنيف الرائدة للعلوم والدبلوماسية، وذلك بحضور كارولين تراوتويلر، نائبة سفير سويسرا لدى دولة الإمارات والبحرين. واتفق الطرفان على التعاون للارتقاء بالدور الذي تلعبه الحوسبة الكمومية في حل الكثير من الأزمات العالمية وتحديات الاستدامة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية توفير تعليم الحوسبة الكمومية للجميع. وتمنح مؤسسة جنيف الرائدة للعلوم والدبلوماسية، في إطار شراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع جامعة نيويورك أبوظبي، جائزة المعهد الكمومي المفتوح للفائزين الأوائل، مما يتيح إمكانية الوصول إلى البرامج التوجيهية وفرص التواصل في القطاع والبحوث الأكاديمية، بالإضافة إلى دعوة مفتوحة لحضور قمة مؤسسة جنيف للعلوم والدبلوماسية من 11-13 أكتوبر 2023. كما أعلنت المؤسسة أنها ستوفر للفائزين بالمركز الأول فرصة لتقديم مشروعهم الفائز لمجموعة من الدبلوماسيين وقادة الأمم المتحدة والعلماء وغيرهم في قمة مؤسسة جنيف الرائدة للعلوم والدبلوماسية والذي سيعقد في أكتوبر 2023 في جنيف.

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