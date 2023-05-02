400 طالب وطالبة هندسة يتنافسون في يوم طلابي بـ«أميركية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

شارك أكثر من 400 طالب وطالبة من 14 جامعة من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة في «اليوم الطلابي لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات» في نسخته السابعة عشرة، والذي أقيم في الجامعة الأميركية في الشارقة واحتفي بالإنجازات المتميزة لأعضاء معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات من الطلبة.

وقد عاد اليوم الطلابي لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات هذا العام، والذي هو برعاية مجموعة بتروفاك، إلى أميركية الشارقة التي تأسس فيها وانطلق منها ليقدم مجموعة متنوعة من المسابقات الطلابية في مجالات هندسة البرمجيات، والتصميم الهندسي، ومشاريع التخرج في مجالات الاتصالات والإلكترونيات والحوسبة والروبوتات والكهرباء والطاقة المتجددة، ومشاريع الخدمة المجتمعية.

وتنافس الطلبة المشاركون في مسابقات مختلفة، حيث تم تحدي الطلبة في إحدى المسابقات لتطوير نظام مصرفي عائلي يمكن الوصول إليه باستخدام موقع إلكتروني وتطبيق على الهاتف المحمول. وحصل فريق طلبة جامعة العين عبدالله اليوسفي ومحمد الشحي وعلي الحلي على المركز الأول، بينما فاز فريقان طلابيان من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في المركزين الثاني والثالث. كما تنافس الطلبة أيضًا على تصميم روبوت لوجستي ذكي يمكنه اكتشاف طبيعة قطع محددة والتقاطها وتسليمها إلى وجهتها الصحيحة، حيث تم تتويج الفريق الطلابي من الجامعة الأميركية في الشارقة أنانيا سودهير، وحسنين مهدي، ورمزية عبد الرحمن، وصبا حسين، في المركز الأول بصفتهم الفائز الوحيد في المسابقة.

وشهد اليوم الطلابي تنافس الطلبة على بناء سيارة اقتصادية وفعالة ذات نظام تروس يمكنه تحمل حمولة تصل إلى كيلوغرامين ويمكن أن تقطع مسافة ثلاثة أمتار في أقل فترة زمنية. وقد تم تشجيع طلبة الهندسة في السنتين الأولى والثانية بشكل خاص على المشاركة. وحصلت الطالبات عزة ميرزا ونور محمد وسمية خلف وجنى النظامي من الجامعة الكندية دبي على المركز الأول، ليفوز فريق طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة عمر الشغنوبي ومحمد شهاب وإبراهيم المطوري في المركز الثاني، وفريق جامعة العين عبد الرحمن الصيري وحمدان الزعابي وداليا درويش وعبدالله غازي في المركز الثالث.

وحصلت الجامعة الأميركية في الشارقة على المركز الأول في فئة الاتصالات والإلكترونيات، تلتها جامعة عجمان في المرتبة الثانية، وجامعة الشارقة في المركز الثالث. أما في مجال الحوسبة والروبوتات، فقد احتلت الجامعة الأميركية في الشارقة المرتبة الأولى وجامعة عجمان والجامعة الأميركية في رأس الخيمة في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي. وضمن فئة الكهرباء والطاقة المتجددة، فقد جاءت الجامعة الأميركية في الشارقة في المرتبة الأولى، لتفوز جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة الثانية، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة في المركز الثالث.

كما وأكدت مسابقة الخدمة المجتمعية على دور طلبة الهندسة في خدمة المجتمع، وكرمت الطلبة الذين يقدمون خدمات للمجتمع في دولة الإمارات، حيث شارك فريقان من كل جامعة في المسابقة، وحصلت جامعة مانيبال على المركز الأول تلتها جامعة دبي في المركز الثاني وجامعة عجمان في المركز الثالث.