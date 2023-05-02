ملتقى مجتمعي لسكان «الشامخة والشوامخ»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، مساء أمس، من خلال مركز بلدية الوثبة، ملتقى مجتمعياً لسكان مدينتي «الشامخة والشوامخ»، ضمن إطار مبادرة (نشاوركم)، وذلك في مسرح «مدرسة الريادة» في الشامخة، بهدف التعرف على تطلعات ومتطلبات السكان، ومد جسور التواصل وتعزيز علاقات التعاون مع شرائح المجتمع، والمؤسسات والهيئات المعنية بخدمة المجتمع وتطوير المرافق والارتقاء بجودة الحياة، حيث يعقد الملتقى بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين ممثلين بكل من: ديوان الرئاسة، دائرة التعليم والمعرفة، شركة أبوظبي للتوزيع، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، هيئة أبوظبي للدفاع المدني، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، مجلس أبوظبي الرياضي، دائرة الصحة، هيئة إسكان أبوظبي.

ضمن هذا الإطار، أكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها تستهدف من وراء هذه الملتقيات تأصيل وترسيخ مبادئ التواصل والتشارك، وتبادل الآراء والرؤى والأفكار والاقتراحات لمزيد من التطوير، والكثير من الإنجازات التي تجسد رغبات المجتمع وتطلعاتهم، وتحقيق معايير السعادة، والاستقرار لهم، وتوفير الخدمات والمرافق التي تتوافق مع رؤيتهم واحتياجاتهم، وذلك تجسيداً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة الحريصة على إسعاد السكان، وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بجودة حياتهم.

وأضافت البلدية: «لقد أثبتت مبادرات الملتقيات المجتمعية هذه نجاحها في توحيد الرؤى، والأفكار، لذلك تأمل البلدية من كافة شرائح المجتمع، ومن خلال هذه الملتقيات تقديم الأفكار والاقتراحات»، مؤكدة أن الباب مفتوح لأي أفكار بناءة من شأنها تحسين مستويات الحياة، وتقديم حلول ابتكارية إبداعية لجميع التحديات، وهذا هو الأساس في تنظيم مثل هذه الملتقيات، ومن هذا المنطلق تؤكد البلدية ثقتها بالمجتمع في تعزيز التواصل الفكري، وتقديم الرؤى الإبداعية التي ستلقى كل تقدير واهتمام ومتابعة.

وأشارت البلدية إلى أن حجر الأساس في ملتقياتها هو صوت المجتمع، ورؤيته، وآراؤه، واقتراحاته، لذا تأمل البلدية أن يحقق هذا الملتقى الهدف، والمضي قدماً نحو الأفضل لتحقيق السعادة للمجتمع.

وتقدم البلدية وشركاؤها الاستراتيجيون في ملتقى «الشامخة والشوامخ» عرضاً تفصيلياً للخدمات المقدمة إلى المجتمع، والمشاريع المنجزة، والخطط المستقبلية في مدينتي «الشامخة والشوامخ»، والإنجازات التي حققتها البلدية في مجال خدمة المتعاملين، وتعزيز البنية التحتية والمرافق الخدمية. وفي ختام أعمال الملتقى، تستقبل البلدية وشركاؤها آراء السكان ومتطلباتهم، وملاحظاتهم، لرفعها إلى الجهات والقطاعات والإدارات المختصة للعمل على دراستها، ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها حسب الأولويات والإمكانات المتاحة.