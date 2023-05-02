«كهرباء الشارقة»: نظام ضخ متطور بمحطة الرحمانية

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مشروع تطوير محطة الرحمانية التي تعمل بنظام التناضح العكسي، باستبدال النظام القديم للضخ بنظام جديد متطور أكثر كفاءة يقلل تكلفة التشغيل ويخفض من الانبعاثات الكربونية، ويستهلك طاقة أقل بنسبة 35%. مقارنة بالنظام القديم كما يتمتع النظام الجديد بالقدرة على ضخ 25% أكثر من المياه مما يؤهل المحطة للتوسعات المستقبلية. وأوضح المهندس عصام الملا، مدير إدارة محطات المياه والتحلية، أن تطوير محطة ضخ الرحمانية للتناضح العكسي يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، وتقليل تكلفة التشغيل من أجل بيئة وتنمية مستدامة.

وأشار إلى أن سعة محطة الرحمانية 5 ملايين جالون يومياً، وتحتوي على خزانات ومحطة ضخ توزيع المياه، ولها دور استراتيجي مهم في نظام شبكة مياه الهيئة لاستقبال وتوزيع المياه الصالحة للشرب على شبكة مياه الشارقة.

وأكد أن تطبيق نظام الضخ الجديد بالمحطة من المتوقع أن يوفر من استهلاك الطاقة سنوياً بما يترواح بين 850 إلى 900 ميجاوات في الساعة، وبما يعادل توفير في التكلفة يبلغ 262500 درهم سنوياً وتقليل انبعاثات الكربون بمقدار 450 طناً مترياً سنوياً.

وأضاف أنه تم تشغيل محطة الرحمانية منذ عام 1999، ومع انتهاء العمر الافتراضي للمضخات، نفذت الهيئة دراسة ومشروعاً لتطوير وتحديث المضخات والأنظمة المرتبطة، وفق أفضل المواصفات، وتم تطبيق نظام الضخ الجديد الذي يعتبر الخيار الأفضل، ومن أنظمة الضخ الأعلى كفاءة وأكثر موثوقية ومرونة، ويتضمن مميزات عدة، منها وجود مضخات منفصلة لشبكة التوزيع، بالاضافة إلى القدرة على ربطها في حالة الطوارئ، إلى جانب التشغيل التلقائي للمضخة، مع التحكم في الضغط والتدفق، ما يساهم في تخفيض التكلفة التشغيلية، والاستفادة القصوى من الموارد الحالية مثل كابلات الطاقة وخطوط الأنابيب الرئيسة، وغيرها.