الأربعاء 3 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«كهرباء الشارقة»: نظام ضخ متطور بمحطة الرحمانية

هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
3 مايو 2023 01:04

الشارقة (الاتحاد)
أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مشروع تطوير محطة الرحمانية التي تعمل بنظام التناضح العكسي، باستبدال النظام القديم للضخ بنظام جديد متطور أكثر كفاءة يقلل تكلفة التشغيل ويخفض من الانبعاثات الكربونية، ويستهلك طاقة أقل بنسبة 35%. مقارنة بالنظام القديم كما يتمتع النظام الجديد بالقدرة على ضخ 25% أكثر من المياه مما يؤهل المحطة للتوسعات المستقبلية. وأوضح المهندس عصام الملا، مدير إدارة محطات المياه والتحلية، أن تطوير محطة ضخ الرحمانية للتناضح العكسي يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، وتقليل تكلفة التشغيل من أجل بيئة وتنمية مستدامة.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يوجه بدعم الأشقاء السودانيين العالقين في الإمارات وتلبية كافة احتياجاتهم اللازمة
اتحاد الكرة يشارك في مؤتمر «تثقيف المدربين»

وأشار إلى أن سعة محطة الرحمانية 5 ملايين جالون يومياً، وتحتوي على خزانات ومحطة ضخ توزيع المياه، ولها دور استراتيجي مهم في نظام شبكة مياه الهيئة لاستقبال وتوزيع المياه الصالحة للشرب على شبكة مياه الشارقة.
وأكد أن تطبيق نظام الضخ الجديد بالمحطة من المتوقع أن يوفر من استهلاك الطاقة سنوياً بما يترواح بين 850 إلى 900 ميجاوات في الساعة، وبما يعادل توفير في التكلفة يبلغ 262500 درهم سنوياً وتقليل انبعاثات الكربون بمقدار 450 طناً مترياً سنوياً.
وأضاف أنه تم تشغيل محطة الرحمانية منذ عام 1999، ومع انتهاء العمر الافتراضي للمضخات، نفذت الهيئة دراسة ومشروعاً لتطوير وتحديث المضخات والأنظمة المرتبطة، وفق أفضل المواصفات، وتم تطبيق نظام الضخ الجديد الذي يعتبر الخيار الأفضل، ومن أنظمة الضخ الأعلى كفاءة وأكثر موثوقية ومرونة، ويتضمن مميزات عدة، منها وجود مضخات منفصلة لشبكة التوزيع، بالاضافة إلى القدرة على ربطها في حالة الطوارئ، إلى جانب التشغيل التلقائي للمضخة، مع التحكم في الضغط والتدفق، ما يساهم في تخفيض التكلفة التشغيلية، والاستفادة القصوى من الموارد الحالية مثل كابلات الطاقة وخطوط الأنابيب الرئيسة، وغيرها.

الرحمانية
الإمارات
الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
عصام الملا
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
التعاون الإسلامي تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
عربي ودولي
التعاون الإسلامي تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
اليوم 13:18
الفرج يغيب عن الهلال السعودي حتى نهاية الموسم
الرياضي
الفرج يغيب عن الهلال السعودي حتى نهاية الموسم
اليوم 13:18
أكثر من 852 ألف مرتاد خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لجامع الشيخ زايد الكبير
الإمارات
أكثر من 852 ألف مرتاد خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لجامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 13:17
محمد بن راشد يوجه بدعم الأشقاء السودانيين العالقين في الإمارات وتلبية كافة احتياجاتهم اللازمة
الإمارات
محمد بن راشد يوجه بدعم الأشقاء السودانيين العالقين في الإمارات وتلبية كافة احتياجاتهم اللازمة
اليوم 13:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©