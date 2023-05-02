ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تشهد الإمارات ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة خلال هذا الشهر.. كما يضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة.. مع فرص لهطول أمطار، وذلك وفقاً لتقرير السمات المناخية لشهر مايو الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

وتفصيلاً، يعتبر هذا الشهر من أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى «الربيع» ما بين فصلي الشتاء والصيف.. إذ إن في هذا الشهر يستمر تحرك الشمس ظاهرياً نحو الشمال من خط الاستواء، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، وهذا يؤدي بدوره إلى الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة خلال هذا الشهر.

ويضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات على المنطقة، حيث يمتد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبها امتداد منخفضات جوية علوية متجهة من الغرب إلى الشرق تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرصة سقوط الأمطار.

وفقاً للإحصائيات المناخية، والسجلات التاريخية التي رصدها المركزعن الطقس خلال هذا الشهر، بالنسبة لدرجات الحرارة، يتراوح متوسط درجة الحرارة ما بين 30.5 و33.5°م. .فيما يتراوح متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 37.2 و40.7 °م... بينما يتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 24.0 و26.6 °م.. وبالنسبة لأعلى درجة حرارة سجلت خلال هذا الشهر كانت 50.2 °م على أم الزمول ومطار الفجيرة سنة 2009.. بينما كانت أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2005 والتي بلغت 9.0 °م.

وبالنسبة الى الرياح يكون متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة.. أما أعلى سرعة رياح تم نسجيلها بلغت 117.2 (كم/ س) في جبل مبرح سنة 2010.. وبالنسبة إلى الرطوبة، يكون متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 39%.. أما متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 54% إلى 82%.. أما متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 14% إلى 22%... وبالنسبة إلى الضباب، أما أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2021، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 10 أيام ضباب و4 أيام ضباب خفيف.

وفيما يتعلق بكميات الأمطار خلال هذا الشهر كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 134.4 ملم على الفلي في سنة 1981.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الرطوبة فى الهواء تقل قليلاً خلال هذا الشهر بالمقارنة بشهر أبريل خاصة مع النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة خاصة خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني.